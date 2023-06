Nubifragio, strade a singhiozzo Si allarga il fronte delle frane "Il tempo dei lavori spot è finito"

Si corre ai ripari, ancora una volta, in Appennino. Rattoppi alle strade, per riaprirle in sicurezza, ma viabilità ancora a singhiozzo. Il maltempo prolungato, con piogge torrenziali e raffiche di vento, ha saturato i terreni d’acqua e la montagna frana portando con sè massi e detriti. I tecnici della Provincia hanno lavorato tutta la giornata di ieri sulla strada provinciale 24 da Saltino di Prignano fino a Palagano per una serie di allagamenti e smottamenti, lungo un tratto di circa sette chilometri. A Pugnago di Prignano si transita a senso unico alternato. Oltre al maltempo di questi giorni, la rete viaria provinciale è stata colpita dalle abbondanti pioggie delle settimane scorse, in particolare sulla strada provinciale 3 (la via Giardini) in località ’la Fontanina’ dove di transita a senso unico alternato e sulla strada provinciale 19 che collega Sassuolo a Prignano, in un tratto vicino al ponte del Pescale, sempre con transito ridotto a causa del cedimento del lato di valle della strada; mentre sulla strada provinciale 324 continua l’interruzione al transito tra Riolunato e Montecreto. Disagi anche sulla provinciale 28 a Palagano, sulla 33 a Frassineti, sulla provinciale 31 in località Cà Matta, sulla provinciale 27 a Montese, sulla fondovalle Panaro (provinciale 4) a ponte Samone, sulla provinciale 25 a Zocca, sulla 21 nella zona di San Dalmazio, sulla sp 18 a Puianello, sulla provinciale 20 a Montegibbio e sulla provinciale 486 a Casola di Montefiorino. Una prima stima dei danni all’intera rete viaria ammonta ad oltre 8 milioni di euro con oltre 20 frane e dissesti che stanno interessando tutto l’appennino. Restano aperti i percorsi Natura (Panaro, Secchia e Tiepido) della Provincia di Modena, con la sola eccezione temporanea di tre tratti, in particolare nella zona del ponte di Sant’Ambrogio e del canale San Pietro sul percorso natura Panaro e sotto al ponte della strada provinciale 17 sul percorso natura Tiepido.

"Tutto il reticolo viario di montagna è fortemente stressato dal maltempo di queste settimane. È evidente ormai, che il terreno sia talmente saturo da cedere ad ogni temporale e la situazione sulla strada provinciale per Palagano ne è la dimostrazione. – dice il presidente della Provincia, Fabio Braglia – Mercoledì (domani, ndr) saremo a Roma a Palazzo Chigi, a sottoporre i bisogni e le istanze del nostro territorio, che deve poter fruire in tempi rapidi dei fondi necessari. Pur non avendo subito i danni drammatici della Romagna viviamo una condizione di estremo disagio per le nostre comunità".

Rovolo - La Macava, via Panigale, strada fondovalle Dolo da Vallorsara fino ai confini con Montefiorino, l’ultimo tratto Romanoro-Morsiano: sono questi gli osservati speciali di Frassinoro. Qui le strade risultano ancora danneggiate ma comunque transitabili. Il Comune con un provvedimento di somma urgenza ha chiesto alla Protezione civile di individuare una ditta per cominciare le operazioni di messa in sicurezza. "Domenica tra le 15 e le 16 si è riversato su un fazzoletto di 2 chilometri quadrati un quantitativo impressionate di acqua e grandine", ha detto il sindaco Oreste Capelli. "Purtroppo, con fenomeni di questo tipo dovremo fare sempre di più i conti. Il tempo degli interventi spot è finito: il territorio va curato e gestito in profondità". A preoccupare ora è la strada di Tracciolino, che nei pressi di Fontanaluccia è stata usata negli anni Venti del secolo scorso per la costruzione della diga. "Ci hanno contattato i tecnici Enel per segnalarci il dissesto. Faremo di tutto per ultimare il ripristino anche di questa strada che oggi ha una funzione escursionistica".

Rimane critica la situazione anche a Saltino di Prignano. "Via Dignatica – spiega il sindaco Mauro Fantini – rimane al momento chiusa. Per i residenti è al momento a disposizione la viabilità alternativa. In via Rivalta, dove la percorribilità è molto problematica, oggi inizierà un intervento di somma urgenza. Via Cassuolo è poi interessata da diversi smottamenti. Al di là di questi lavori, rimangono le altre situazioni di criticità con una trentina di frane ancora attive".

Generoso Verrusio

Marco Pederzoli