Nubifragio, strade e sottopassi allagati

ViGNOLA

Strade allagate e chiuse, centri operativi comunali attivati, fossi straripati, cantine allagate e perfino treni che si fermano a Crespellano perché Savignano e Vignola, causa maltempo, diventano zone off limits. Questa, in estrema sintesi, l’istantanea del disastro che si è consumato ieri nei territori di Vignola e Savignano, a causa delle catinelle d’acqua che sono piovute incessantemente durante tutto il pomeriggio, con una intensità che per lunghi tratti è stata sconvolgente. Tantissimi i video dell’accaduto che presto si sono diffusi sui social, con immagini molto eloquenti: viabilità di fatto bloccata, le poche automobili in circolazione in grandissima difficoltà, decine di chiamate di emergenza ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con squadre non solo da Vignola ma anche da Modena e Sassuolo, oltre che con volontari da Fanano, Frassinoro, Mirandola e Finale Emilia. Scena da alluvione in piena regola, insomma, seppure su una porzione di territorio limitata, contenuta appunto tra Vignola e Savignano. Tutto è iniziato ieri verso le 14,30, poi col passare delle ore la situazione si è soltanto aggravata, tanto che ancora ieri sera il bilancio dei danni era tutt’altro che definitivo. A Vignola, la prima strada a chiudere è stata via Per Sassuolo, andata letteralmente sott’acqua. Analoga sorte è toccata a tante altre vie, come quelle in zona autostazione, tangenziale, via Prada e Ca’ dei Lazzarini. A Savignano, diverse strade specialmente a Formica (ma non solo) hanno subito la medesima sorte. Anche in questo comune è stato attivato il Coc e, proprio dal Comune, tutti i residenti vicino a fiumi e a torrenti sono stati "invitati a spostarsi ai piani superiori delle abitazioni". Pure le strade principali, via Claudia e via Tavoni a Formica, sembravano più canali navigabili anziché carreggiate. Sempre a Savignano, la Provincia ha disposto la chiusura della strada provinciale 37 al confine con il territorio della Provincia di Bologna, poiché il maltempo ha causato la tracimazione di diversi corsi d’acqua che hanno interessato la carreggiata. La strada è rimasta chiusa tutta la notte, in via precauzionale. Disagi e smottamenti sono stati segnalati anche sulla strada provinciale 4.1 Fondovalle Panaro – diramazione per Guiglia, nei territori di Vignola e Marano sul Panaro. In serata, la decisione del Comune di Vignola di chiudere le scuole per la giornata odierna.

Marco Pederzoli