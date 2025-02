Nuovo integrativo alla System. Salari più alti, orario ridotto

Dopo diversi mesi di trattativa tra Fiom-CGIL e la Direzione Aziendale, si è conclusa la trattativa del rinnovo del contratto integrativo aziendale della System Logistics. L’azienda ha sede a Fiorano e occupa nella sede territoriale circa 430 dipendenti diretti, oltre a circa 50 lavoratori interinali, ai quali verranno integralmente applicati i benefici del contratto.

La Cgil fa sapere che è previsto l’aumento del salario fisso aziendale, che oltre ad un adeguamento per approssimazione di 10-20 euro lordi mensili da subito, vedrà un aumento per tutti i lavoratori di ulteriori 100 euro lordi mensili a partire da gennaio 2026; revisione dei parametri di premio di risultato, che prevedono secondo le stime di aumentare sensibilmente i valori di premio da corrispondere ai lavoratori; istituzione di un modello di stabilizzazione dei lavoratori interinali, attraverso l’impegno a non procedere ad eventuali nuove assunzioni ma di garantire priorità ai lavoratori somministrati, sulla base dell’anzianità di servizio; misure a sostegno della genitorialità quali l’erogazione di 500 euro in caso di nascita del figlio; ulteriore erogazione sotto forma di welfare aggiuntivo di 500 euro ogni anno fino al sesto anno di età del figlio, aumento fino a 14 giorni di congedo per il lavoratore padre, pagati al 100% in occasione della nascita del figlio; viene ridotto strutturalmente l’orario di lavoro. Infatti dal 1 gennaio 2025 l’orario è di 39 ore effettive, retribuite 40.