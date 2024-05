Occorrono venti addetti per la cernita della frutta

Il Centro per l’Impiego di Vignola fa presente che una importante azienda ortofrutticola, che ha la propria sede operativa a Vignola, ha promosso la ricerca di 20 persone che saranno addetti/e alla cernita di frutta sulle linee di confezionamento. Ai fini della assunzione saranno valutate prioritariamente le posizioni di quei candidati/e che abbiano maturato una esperienza pregressa nella mansione e che siano, inoltre, automuniti/e. A chi verrà selezionato sarà proposto un contratto di lavoro a tempo determinato per due mesi, con giornate lavorative quotidiane e orario a tempo pieno per tutta la settimana dal lunedì alla domenica.

Il lavoro si svolgerà su più turni ed è previsto per

il lavoratore il godimento di un giorno settimanale

di riposo. I candidati/e interessati/e che rispondono

ai requisiti richiesti dovranno inviare le domande entro il giorno 02/05/2024 tramite, come negli altri casi,

il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it

o nell’app LavoroXTe.