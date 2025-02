’Oggi cucino io’. Laboratorio contro lo spreco

Domani nella sede Auser di Cavezzo riapre il laboratorio per la preparazione di biscotti ‘Oggi cucino io’, un’iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole del territorio, volta a promuovere un’educazione alimentare consapevole e a contrastare lo spreco del cibo.

L’edizione 2025 del laboratorio, che si concluderà il 9 maggio, vedrà il coinvolgimento di ben undici classi, suddivise tra scuole primarie e secondarie di primo grado, provenienti da San Felice, Concordia e Cavezzo. Un’adesione che testimonia il successo dell’iniziativa e l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del cibo e sulla necessità di ridurre gli sprechi.

‘Oggi cucino io’ si articola in sette incontri, durante i quali i partecipanti, guidati dalle cuoche volontarie di Auser, si trasformano in piccoli pasticceri, imparando a realizzare deliziosi biscotti con ingredienti semplici e genuini. Un modo divertente e coinvolgente per apprendere l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata, basata sul rispetto per le materie prime e sulla consapevolezza del loro valore.

Il laboratorio si inserisce in un più ampio progetto educativo contro lo spreco del cibo, promosso dal Centro di Educazione alla Sostenibilità CEAS ‘Tutti per la Terra’, un servizio pubblico dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, da sempre impegnato nella promozione di pratiche sostenibili e nella tutela dell’ambiente.

L’iniziativa, che già nel dicembre 2024 aveva coinvolto 67 alunni, rappresenta un’importante opportunità per i giovani di acquisire competenze pratiche in cucina, ma anche per riflettere sulle implicazioni ambientali e sociali dello spreco alimentare. Un problema che, come sottolinea il CEAS ‘Tutti per la Terra’, assume dimensioni sempre più preoccupanti e che richiede un impegno collettivo per essere arginato.