Oggi i campionati di Skateboard Street

Si tiene oggi in via Sigonio a Carpi la seconda tappa del campionato regionale di Skateboard Street organizzato dalla asd Team Carpi Modena Skateboard come evento della Federazione italiana Sport Rotelle E.R. Tanti partecipanti per contendersi il titolo di campione Regionale Junior sia maschile che femminile dai 8 ai 13 anni e quello di senior dai 14 anni in su nelle categorie. Ben 7 atleti gareggeranno del team Carpi Modena Skate ,dai giovanissimi agli Juniores. La manifestazione di oggi ha il patrocinio del Comune di Carpi e di diversi sponsor a sostegno dell’interesse che sempre più sta catalizzando lo skate dopo le Olimpiadi.