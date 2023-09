"Oggi stop per rispetto di Napolitano"

La giornata di oggi di ’Italia vincente’ è sospesa, come in tutta Italia, per la concomitante apertura della camera ardente del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano: "Un doveroso atto di rispetto", spiegano da Fratelli d’Italia. Gli appuntamenti di oggi saranno ripresi domenica prossima, incluso il collegamento video con la presidente Giorgia Meloni. Intanto a trarre il bilancio della giornata di ieri è il presidente cittadino di Fratelli d’Italia Luca Negrini: "Nella giornata di ieri abbiamno accreditato 500 persone. Modena ha dato un’importante risposta all’evento di centro destra più grande della storia della nostra città. Fratelli d’Italia continua a registrare una costante crescita sul territorio dettata dalla serietà e dalla coerenza con cui ascoltiamo i modenesi e affrontiamo i problemi della città. Giornate come queste oltre a riempire il cuore di orgoglio sono la dimostrazione che alle prossime amministrative la partita sarà apertissima".

Anche per il coordinatore provinciale di Fd’I Ferdinando Pulitanò "anni di lavoro e di radicamento stanno dando i frutti. Fratelli di Italia è una realtà politica con una classe dirigente che in tutta la provincia di Modena è pronta a contendere alla sinistra i numerosi comuni al voto con un progetto politico chiaro e preciso e di rottura col passato da offrire a tutti cittadini".

Nel pomeriggio sono sfilati i big del partito di Giorgia Meloni Si è tenuto tra l’altro un dibattito sulla sanità: se ne è parlato con Augusta Montaruli, Marco Lisei e Ferdinando Pulitanò. A seguire Giuliamaria Terzi di Sant’Agata, Michele Barcaiuolo e Alberto Ferrero si sono confrontati su ’Sicurezza, esteri ed Europa’. È stato poi intervistato il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia Tommaso Foti.

Sull’appuntamento del partito di Meloni piovono però gli strali del Pd. Roberto Solomita, Stefano Vaccari, Vincenza Rando e Maria Cecilia Guerra rimarco come "hanno scelto di chiamare il loro appuntamento ‘L’Italia Vincente’: mai titolo è stato più distorsivo, perché il bilancio che il governo della destra restituisce ai cittadini italiani consiste in una sequela di fallimenti così imbarazzanti che sarebbe stato più sincero intitolare il loro appuntamento ‘L’Italia del disastro".

