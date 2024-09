Donna strangolata a Spezzano: in corso le ricerche del figlio. Segui la diretta

Modena, 23 settembre 2024 - Sono ancora in corso le ricerche per trovare il figlio di Loretta Levrini, l'80enne che ieri è stata trovata strangolata nel suo letto a Spezzano di Fiorano, nel Modenese, presunto responsabile dell'omicidio. In campo anche i vigili del fuoco.

A scoprire il corpo senza vita dell'anziana è stata la figlia che era solita ogni weekend andarla a trovare. Loretta Levrini viveva in piazza delle Rose al civico 7, in una palazzina di tre piani. Ancora nessuna traccia del figlio, Lorenzo Carbone, con il quale la donna viveva da molto tempo, almeno da 15 anni. I sanitari giunti sul posto della tragedia ieri pomeriggio non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna e i segni sul suo corpo hanno fatto subito ipotizzare che si trattasse di una morte violenta. Le ipotesi investigative si sono immediatamente indirizzate verso il figlio.

Omicidio a Spezzano di Fiorano (Modena): donna trovata strangolata in casa, la vittima è Loretta Levrini di 80 anni