Vignola (Modena), 14 aprile 2021 - Omicidio poco prima delle 5 a Vignola. Un uomo di 73 anni ha ucciso la moglie, di 68 anni soffocandola con un cuscino mentre si trovava al suo fianco, in camera da letto.

È stato proprio l’anziano a mettersi in contatto con i carabinieri per costituirsi e denunciare il terribile gesto appena commesso. L’uomo è stato subito accompagnato in caserma per essere interrogato. Qui è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari. Pare che il delitto tra le mura domestiche sia legato allo stato di salute della donna, che soffriva di patologie. L’uomo ha dichiarato ai militari di non essere più in grado di vederla soffrire. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri giunti subito sul posto.

La salma della vittima è stata trasportata alla medicina legale.