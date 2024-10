Opas, tregua tra Cobas e impresa

Si è concluso con la firma di un protocollo di intesa l’incontro che si è svolto ieri mattina innanzi al Prefetto tra i SiCobas, i rappresentati di Opas di Migliarina e le aziende che hanno in appalto i servizi. Un tavolo convocato dalla stessa Prefettura dopo lo sciopero e i disordini. Nello specifico, Opas fa sapere che grazie al Prefetto si sono ristabilite normali condizioni di convivenza sociale. Tra i punti previsti, vi è l’impegno da parte dell’azienda, già impegnata in tal senso con Cgil e Cisl, di estendere a tutti i lavoratori (dunque anche a quelli iscritti al Cobas) un premio di risultato per l’attività svolta. Così l’avvocato Andrea Mattioli (nella foto), legale dell’azienda: "Dopo aver preso atto della pretestuosità, strumentalità ed infondatezza delle richieste del ‘sindacato’ (peraltro alla base di manifestazioni illegali), l’incontro si è chiuso con l’impegno di una reciproca informazione tra le parti, oltre ad un ovvio e pleonastico impegno al rispetto delle norme. Vedremo se quel sindacato manterrà la promessa di non reiterare comportamenti più che discutibili".