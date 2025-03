"Opera privata, danno collettivo"

Rossella Ruggeri è scesa in piazza per manifestare con l’obiettivo di ottenere l’annullamento definitivo del progetto. "La mobilitazione segue quella organizzata in piazzale Riccò, dove sono stati abbattuti diversi alberi. Anche qui siamo in difesa del verde pubblico, perché in questa parte del Parco delle Rimembranze, riconosciuta dal Ministero della Cultura, sono state scavate trincee profonde per costruire scale destinate a colmare il dislivello tra il parco, in posizione sopraelevata, e l’area retrostante oltre il muro di cinta dell’ex Caserma Fanti, destinata a diventare residenza di lusso. Parco devastato e radici degli alberi tranciate. È davvero questo il prezzo da pagare per un’opera che non serve alla collettività?".