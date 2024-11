"Ora è necessario invertire la rotta"

"Io sono d’accordo nel cambiare metodo, appoggio Mezzetti in questo: nella nostra via questa settimana non hanno raccolto la plastica e noi ci ritroviamo da quattro giorni con i rifiuti fuori dalla porta; ho anche chiamato Hera ma la telefonata non ha prodotto risultati – spiega Andrea Parmeggiani –. C’è sicuramente il problema riguardante la locazione dei cassonetti, perché se penso alla mia via dove i posti macchina sono pochi e gli spazi adibibili ad accoglierli non so onestamente dove possano saltare fuori. Fino a prima del porta a porta la raccolta rifiuti funzionava benissimo, e io francamente non avrei mai cambiato metodo. Vedremo i prossimi mesi come andrà".