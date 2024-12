"Ora lo shopping può cominciare"

"Non sono ancora riuscito a concludere tutti i regali di Natale che mi ero programmato, ma siamo ancora all’inizio – commenta Gaetano Francesco Coppeta, ieri mattina in piazza Grande –. Tendenzialmente preferisco acquistare nei negozi piuttosto che sui siti internet, anche perché non sempre ho le idee chiare e girare per negozi mi aiuta molto. Oggi ad esempio ho comprato un album in un negozio di musica come regalo di Natale a un mio parente: se non mi fossi deciso a fare un giro per le strade, magari non mi sarebbe mai venuto in mente. Allo stesso tempo, in questo modo si riesce a valorizzare maggiormente i negozi di vicinato e le attività vicino a casa".