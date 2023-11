Orientamento, il salone raddoppia

Oggi c’è ’Opportunità di scegliere’, il Salone dell’Orientamento dedicato agli studenti del terzo anno delle scuole superiori di primo grado che si accingono alla scelta degli studi superiori.

Il salone dell’orientamento è infatti la giornata in cui le scuole secondarie di secondo grado del territorio si presentano ai ragazzi di terza media e alle loro famiglie portando la testimonianza di studenti che le frequentano, di docenti e presentando offerta formativa e progetti extracurriculari: un’occasione quindi per conoscere la ricca offerta formativa del nostro territorio.

Anche quest’anno il Salone dell’Orientamento si svolgerà durante tutta la giornata, dalle 11 alle 18, su due sedi: alla Fondazione Collegio San Carlo in via San Carlo 7 e presso la Fondazione San Filippo Neri di via Sant’Orsola 52.

In particolare, presso la Sala Chiesa della Fondazione Collegio San Carlo, si presentano le scuole Ipssca Cattaneo – Deledda, Iis Corni, Iis Guarini, Liceo Muratori - San Carlo, Iis Selmi, Iis d’arte Venturi, Zanarini. Mentre nei locali al piano terra della Fondazione San Filippo Neri ci saranno Ites Barozzi, Ipsia Corni, Itis Fermi, Liceo Sigonio, Liceo Tassoni, Liceo Wiligelmo, Iistas Spallanzani, Iis A. Ferrari, Cpia, Città dei Ragazzi, Ial Emilia Romagna, Dante Alighieri, Sacro Cuore.