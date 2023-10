Paese in lutto per l’ultimo saluto ad Amicucci

E’ in programma oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale "San Giacomo" di Piumazzo, il funerale di Modesto Amicucci (nella foto), Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e consigliere comunale, venuto a mancare l’altro giorno dopo una lunga malattia presso l’hospice di Castelfranco. Amicucci, 56 anni, già luogotenente della Guardia di Finanza, lascia la moglie Cristina Girotti Zirotti, anch’ella consigliera comunale in carica, e la figlia Giulia, oltre alla mamma Elia, il papà Tristano, la sorella Maria Giuseppina e la suocera Luisa.

Commovente il ricordo che ne fa la moglie Cristina, che gli è sempre stata a fianco anche nei mesi più bui. In un messaggio ideale all’amato marito, Cristina scrive: "Era il 1° febbraio, in ospedale a Baggiovara, quando dalla neurologia ci fu comunicato il tuo, nostro destino, senza appello: una malattia rara neurologica degenerativa, 1 caso su un milione, non c’è cura. Entro 18 mesi il decesso". "Ho capito". Ancora Cristina continua: "Poi mi prese a braccetto in quel corridoio e mi disse "Io credo in Dio e non mollo; devi farlo anche tu! Per noi e per la nostra splendida Giulia".

Poi ancora due parole in quel silenzio fra noi: "Dignità! Dignità!". Così ho avuto ancora il privilegio raro di avere al mio fianco Modesto, non solo Cavaliere al merito della Repubblica, per l’onorato servizio in GdF, ma perché vero cavaliere di vita, di principi, educazione, gentilezza, umiltà. Un Uomo, un Marito, un Papà, un Figlio, unico e raro. Così abbiamo affrontato, come sempre uniti, non la morte, ma la vita nella sua passione e sacrificio, nella gioia e nel dolore, in salute e malattia, insieme a nostra figlia Giulia, con l’aiuto e il sostegno dei nostri familiari, uniti e rafforzati dall’Amore e dalla Fede. Grazie Modesto per tutto quanto hai fatto, ci hai dato e ci darai". Uomo di profonda fede in Dio, Modesto è stato ricordato anche da Don Giancarlo, il parroco che oggi celebrerà il funerale.

"Lo ricordo – ha detto - come uomo di fede, riservato e addentro alle cose. Ha vissuto la fede e si è ben preparato. Anche Cristina lo ha aiutato molto". Un uomo stimato in tutto il paese per il suo comportamento esemplare sia in politica che nei ruoli ricoperti durante la vita.

m.ped.