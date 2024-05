Palazzo dei Musei, il Comune cerca un gestore per il bar

Si arricchisce l’offerta culturale del Palazzo dei Musei, con le mostre allestite anche nella nuova ala dell’edificio e l’apertura del nuovo spazio immersivo ’Avia Pervia’, e il Comune cerca un gestore per il bar interno. È stato pubblicato, infatti, il bando per affidarne la concessione per cinque anni allo scopo di offrire un punto di ristoro ai visitatori, soprattutto in occasione delle iniziative culturali e nei giorni festivi.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di professionalità, di esperienza e morali previsti dall’avviso, possono presentare domanda entro le 13 di mercoledì 5 giugno. La concessione verrà assegnata sulla base di una valutazione che tiene conto della proposta tecnica, sulle caratteristiche e la qualità del servizio, e dell’offerta economica, con un importo del canone annuo a basa d’asta (offerte solo al rialzo) fissato in 3.550 euro oltre a oneri Iva. L’avviso pubblico è consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale www.comune.modena.it.