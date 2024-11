Palio degli zamponi modenesi. Vince il salumificio ’Vecchi’

SAVIGNANO

Oltre 150 persone hanno preso parte al palio degli zamponi modenesi che si è svolto domenica scorsa e che è stato dedicato alla memoria dell’indimenticato Erio Linari, storico macellaio di Savignano e Vignola scomparso lo scorso agosto. Organizzato dalla macelleria Lar e Gola di Spilamberto, dalla Antica Macelleria del Viale di Vignola, dalla Bottega delle Carni di Savignano e da De Maria srl, con il grande supporto di Ciccio’s Smoke & BBQ e di Romano Carnevali, la competizione ha visto in gara 6 zamponi di altrettante aziende locali (in foto alcuni rappresentanti con gli organizzatori). La giuria popolare ha decretato il successo del Salumificio Vecchi di Castelnuovo, seguito da Fini e Ferrari. Stesso risultato per la giuria maschile, mentre il podio della giuria femminile ha visto primo Vecchi, secondo Villani e terzo Fini.

Un momento di gioia e condivisione, quindi, quello che domenica ha allietato il palato dei presenti al ristorante ’Il Boschetto’ di Pavullo e ha portato avanti nel tempo un’importante tradizione.

m.ped.