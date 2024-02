Pallamano, derby tra Modena e Carpine. Rapid a San Lazzaro

Ferme Serie A Gold e Bronze per le finali di Coppa Italia, spazio alla Serie B nel fine settimana pallamanistico. Nella 2^ di ritorno riflettori sul derby del PalaMolza delle ore 18 fra la giovane Modena, che settimana scorsa sul campo di Imola ha con quistato la terza vittoria stagionale, e la lanciatissima Carpine. I giallorossi, piegando Parma, si sono presi il secondo posto in solitaria e vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva, sperando di approfittare del derbissimo ferrarese fra l’Estense e la capolista Ferrara. Gioca in trasferta il Rapid Nonantola, impegnato alle 19 sul campo del San Lazzaro: per coach Zanfi prezioso il rientro di Melchiorri, out Rizzello. Le altre: Faenza-Imola 26-25, Estense-Ferrara, Sportinsieme-Romagna, Parma-Valsamoggia. Classifica: Ferrara 22, Carpine 21, Parma 20, Rubiera 19, San Lazzaro 17, Faenza + 16, Estense (-6) 14, Rapid 11, Imola + 8, Modena 6, Romagna 3, Valsamoggia (-3) * 1, Sportinsieme (-3) * -2.

d.s.