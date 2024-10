Palumbo, assist delizioso. Botteghin, che rischio in area

GAGNO 6 Sul fendente di Situm del primo tempo può fare poco, così come nella mischia che genera il 2 a 2. Peccato, perché a parte questi due episodi il Catanzaro non lo impensierisce.

DELLAVALLE 6,5 Prova di personalità del ragazzo del Filadelfia, che tiene bene la posizione e non disdegna galoppate in avanti, costringendo al fallo gli avversari. (31’ Di Pardo 6 Spicchio finale di gara senza particolari sbavature).

CALDARA 6 Un bel salvataggio nel primo tempo, dal quale scaturisce, ma lui non ha colpa, la rete di Situm. Esce dopo un’ora di gioco per un contrasto duro con un avversario. (17’ st Pergreffi 6 Mezz’ora abbondante di gara nella quale tiene sufficientemente bene la posizione).

ZARO 6 Gara con qualche sbavatura, anche per colpa del vento, ma tutto sommato una prestazione sufficiente.

COTALI 6 Come sempre, fa quello che chiede Bisoli, leggi attenzione sulla sua fascia di competenza e poche avventure in spinta. (31’ st Botteghin 5,5 L’intervento su Pittarello nel recupero viene considerato regolare da Collu e Var, ma il coefficiente di rischio è comunque altissimo. Gli va bene, ma questo calo di attenzione poteva costare davvero molto caro).

SANTORO 6 Gara di fisico a centrocampo, come tutti deve fare i conti con il vento che spazza il Ceravolo per tutta la gara e che dà traiettorie maligne alla sfera.

MAGNINO 6 Anche lui, come Santoro, fa densità a centrocampo e recupera più di un pallone con generosità. Meglio nella ripresa rispetto alla prima frazione.

PALUMBO 7 Primo tempo con qualche pausa, ripresa di spessore nella quale in ripartenza mette spesso in difficoltà i giallorossi. Delizioso il pallone che manda in rete Idrissi.

BOZHANAJ 6 La sufficienza per quel tiro a inizio ripresa che fa la barba al palo e gli impedisce di bissare la rete al Ceravolo dello scorso anno. Prova sempre a saltare l’uomo, ma viene sovrastato spesso dai chili dei difensori avversari. (17’ st Battistella 5,5 Lotta a centrocampo ma la condizione non è ancora al meglio).

IDRISSI 6,5 Il gol è siglato con precisione e grande freddezza, impatta bene con il ruolo di centrocampista avanzato. Mezzo voto in meno perchè nel finale non si accorge che dietro di lui salta La Mantia che regala il pari al Catanzaro. Bastava un pizzico di attenzione in più...

ABIUSO 7 Esce con i crampi dopo aver dato tutto sul campo. Al di là del guizzo sul gol dell’1 a 1, altra partita di grande sacrificio nella quale tiene su un sacco di palloni. (37’ st Alberti sv Bisoli lo butta sperando nella sua fisicità, ma la punta ex Fiorenzuola dopo mesi senza il ritmo partita, pur provandoci, non riesce a combinare gran che).

Alessandro Bedoni