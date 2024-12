Parco dei Sassi di Roccamalatina, sentieri percorribili: "Ma massima prudenza"

I Parchi Emilia Centrale hanno diffuso un avviso riguardante il Parco dei Sassi di Roccamalatina, a Guiglia.

Le intense nevicate dei giorni scorsi hanno creato alcune criticità, rendendo difficoltoso il transito in determinati tratti dei sentieri del Parco. Tuttavia, come sottolineato nell’avviso, i percorsi rimangono percorribili e non sono state necessarie chiusure al transito. L’ente invita comunque i visitatori alla massima prudenza e a prestare particolare attenzione durante l’escursione, a causa del manto nevoso che potrebbe risultare scivoloso o nascondere irregolarità del terreno.

Parallelamente, la Forestale ha declassato da giallo a verde l’allerta per il rischio valanghe sui sentieri escursionistici del crinale appenninico emiliano. Nonostante l’allerta sia stata abbassata, le autorità raccomandano agli escursionisti di evitare il fuori pista e di consultare sempre i bollettini meteo e valanghe aggiornati prima di mettersi in marcia.