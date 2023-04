Parrucchiere con diploma per il fine settimana

Salone di Vignola ricerca 1 parrucchiere da inserire nel locale per il venerdì e il sabato, che abbia una minima esperienza nel settore. Preferibile essere automunito e con licenza media. Completano il profilo avere buone doti comunicative e saper relazionarsi con le persone. Si offre contratto di lavoro di apprendistato a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno (8-12 e 15-19) oppure orario continuato (dalle 8 alle 16). Le candidature vanno inviate. Sempre a Vignola azienda ricerca due operai addetti alla carrozzeria da inserire nel proprio organico valutando sia persone con esperienza, sia giovani da assumere con contrato di lavoro in apprendistato. Saranno considerati requisiti preferenziali l’avere maturato un’esperienza pregressa nella mansione, possedere un titolo di studio ed essere automuniti. Per candidarsi: www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o [email protected] .