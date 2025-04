Pasqua in città: mostre e musei. Curiosi tra sito Unesco e supercar

Il sito Unesco con piazza Grande, la torre Ghirlandina, le sale storiche di Palazzo comunale, e poi i Musei del Duomo. Ma anche le esposizioni del Museo Civico e quelle di Ago. Per Pasqua e Pasquetta modenesi e turisti possono approfittare delle numerose occasioni di visita che la città offre riunite nel portale di promozione turistica Visitmodena (www.visitmodena.it/it/pasqua) attraverso il quale è anche possibile prenotare. Nel sito Unesco di piazza Grande si può salire sulla Ghirlandina per tutto il periodo pasquale: oggi e domani con orario continuato dalle 9.30 alle 19.

Sono aperte per le feste anche le Sale storiche del Palazzo comunale: oggi e domani sono visitabili dalle 15.15 alle 18.15, con un costo di due euro a persona. Allo stesso prezzo si può fare un tour all’Acetaia comunale. Per quanto riguarda i Musei del Duomo, si potranno visitare oggi, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, e domani dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18. In occasione della Pasqua il Museo Civico di Modena rimane aperto con orario continuato (10-19); in particolare, nelle sale collocate al terzo piano sarà possibile visitare le mostre in corso ’Genti di Ancòn’ sulla riscoperta della raccolta archeologica peruviana giunta al Museo alla fine dell’Ottocento tra cui spicca la mummia della ’ragazza di Ancòn’, e ’Alberi di libertà’, la piccola mostra con cui il Museo ha partecipato ad Alberi festival.

Oggi, alle 10.30, è inoltre possibile partecipare alla visita guidata. A Palazzo dei Musei è aperta anche la Galleria Estense con le mostre ’Barocco da collezione’ e ’Riflessi d’Egitto’, con uno speciale appuntamento domani dedicato ai più piccoli: dalle 10 alle 18 tutti i bambini in visita alla Galleria Estense potranno ritirare gratuitamente un librino per giocare con le opere in esposizione.

E, ancora, per gli amanti dei motori, è possibile esplorare il Museo Enzo Ferrari, visitando ’Supercars’, mostra che propone un viaggio esclusivo tra le vetture Ferrari più iconiche (dalle 9.30 alle 19).

In Appennino, invece, largo alla tradizione con uova sode colorate e ’Coccin Coccetto’. A Sestola mercatini Arte&Ingegno lungo le vie del paese insieme ad attività per bambini, laboratori, intrattenimento e musica per tutti; domani è il momento delle tradizioni e dell’immancabile ’Scoccetto’ alle ore 10 a cura del Gruppo Alpini di Sestola. A Castello di Riolunato oggi messa alle 10 poi alle 15 inizia il gioco (caccia all’uovo, ’scoccino’, tombola). A Riolunato centro la festa (tra le più antiche) è per Pasquetta: dalle ore 15 in piazza don Battilani. A Roccapelago si giocherà dalle 16.30, a S.Annapelago per Pasquetta dalle 9.45 in poi davanti alla chiesa.

A Polinago si torna a giocare al coccetto per Pasqua, dalle ore 9 in poi davanti al municipio. A Pievepelago si gioca a Pasquetta, dalle ore 15.30 nella palestra comunale con giochi, musica e baby dance. Anche Fiumalbo vanta un’antica tradizione per Pasquetta: alle 16 laboratorio creativo per bambini, dalle 16.,45 le ‘sfide’ per grandi e piccini con uova sode colorate. Fanano è definita la ’capitale’ di questo gioco pasquale con le uova sode colorate (l’appuntamento per Pasquetta dalle ore 10.30 in piazza Corsini).