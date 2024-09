"Passaggio a livello, l’ennesimo guasto"

Altra giornata di grossi disagi ieri per gli utenti della linea ferroviaria Modena-Carpi-Mantova, tra soppressioni e ritardi. "All’origine di tutto c’è un guasto a un passaggio a livello tra Carpi e Rolo – afferma Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova -. L’ennesimo episodio di una lunga serie di disservizi causati dalla vetustà della nostra linea ferroviaria. Il guasto più ‘gettonato’ è quello al passaggio a livello, altre volte sono gli scambi, oppure altri apparati di rete che periodicamente si rompono". Nel pomeriggio di ieri, nell’arco di poche ore, si sono registrati: cancellazione di due corsette Modena-Carpi; soppressione parziale (fra Suzzara e Mantova) di due treni Modena-Mantova; ritardi di circa mezz’ora per quattro treni e di un quarto d’ora per un treno. "Ottima la prospettiva di raddoppiare la linea – commenta Frascarolo a proposito dei progetti che vengno proposti sulla linea ferroviaria - ma è un obiettivo per i posteri: i viaggiatori e i cittadini hanno bisogno di un serio programma di manutenzione straordinaria della linea. Non solo gli utenti del servizio ferroviario sono vittima dei disservizi, ma, come abbiamo visto bene oggi (ieri per chi legge, ndr), anche chi si sposta all’interno della città (auto, biciclette, pedoni: non si salva nessuno...): tutti subiscono il disagio dei blocchi della circolazione che avvengono in conseguenza dei guasti ai passaggi a livello. Ci auguriamo – conclude il rappresentante degli utenti – che la nuova Giunta mantenga alto l’interesse dimostrato in campagna elettorale sulla qualità del servizio ferroviario, come elemento essenziale per il miglioramento del sistema dei trasporti della nostra zona". m.s.c.