Paura a scuola, cade una finestra. Danni anche al controsoffitto

Le fortissime raffiche di vento che ieri hanno sferzato gran parte della provincia hanno provocato danni anche a Castelfranco e in particolare alle scuole Marconi, dove si è rotta una grande finestra, piombata fragorosamente a terra nella rampa delle scale, e sono caduti anche alcuni pannelli del controsoffitto. La dirigente scolastica ha subito interdetto l’uso della rampa, tra il primo e il secondo piano, dove si è verificato il cedimento. In sostanza, uno dei tre finestroni all’ultimo piano è stato scardinato dal vento, crollando con tutta l’intelaiatura in ferro fortunatamente prima del transito degli alunni verso la mensa.

II sindaco, Giovanni Gargano, ha subito rassicurato che si sta intervenendo e che le scuole già oggi saranno regolarmente aperte, ma sul fronte politico (Fratelli d’Italia) monta la polemica, soprattutto in ragione del fatto che, dopo il maxi intervento di ristrutturazione, è già la seconda volta che la struttura registra dei problemi. Nello specifico, il primo cittadino spiega: "Poco prima dell’ora di pranzo (ieri, ndr), durante un’attività puntuale di manutenzione e miglioramento antincendio in corso presso l’edificio delle Marconi, una raffica di vento eccezionalmente forte ha interessato un’area del vano scala situata all’ultimo piano, provocando la rottura del vetro di una finestra fuori delle aule. Grazie a un intervento immediato, la situazione è stata prontamente gestita, senza alcuna conseguenza. Un’altra folata di vento ha interessato un paio di leggere lastre del controsoffitto, sempre all’ultimo piano. Anche in questo caso, non si sono registrate conseguenze e si è intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’area. Nessuno ha corso il minimo pericolo. Le operazioni di manutenzione proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sicurezza degli spazi comuni". Dall’altra parte la consigliera Roberta Garibaldi, capogruppo di Fratelli d’Italia, rileva: "Le scuole di Castelfranco sono sempre sotto il mirino della sfortuna! Proprio le Marconi, riaperte in pompa magna lo scorso anno dopo una ristrutturazione durata anni, balzarono subito agli onori delle cronache a causa di una finestra che colpì una bambina. Oggi (ieri, ndr) siamo stati avvisati che è caduto un finestrone e insieme ad esso si sono staccati struttura in ferro e controsoffittatura.

A questo punto la domanda che ci si pone è: chi ha collaudato l’edificio dopo la ristrutturazione, che peraltro è costata svariati milioni di euro e ha richiesto anni di lavori? Questo dovrebbe tranquillizzare genitori e docenti nel caso ci fossero ben altri eventi naturali?".

Marco Pederzoli