Pavullo, al via la sostituzione degli scuri nella facciata del Palazzo Ducale

Sono iniziati i lavori di sostituzione degli scuri di Palazzo Ducale. Erano gravemente danneggiati dal tempo e rappresentano un elemento superato dal punto di vista estetico oltre a costituire un rischio per la sicurezza. "Con questo intervento– commenta il sindaco Davide Venturelli -, Palazzo Ducale ritroverà il decoro e la protezione che merita, restituendo bellezza e funzionalità a uno dei simboli di Pavullo".

L’opera si inserisce in un percorso più ampio dell’Amministrazione, che ha già visto la sistemazione della rampa per l’accesso delle persone con disabilità, la riqualificazione dell’atrio con la nuova Welcome Room turistica, l’inaugurazione della Fabbrica delle Arti e del nuovo Emporio degli Scarti.

"Oggi – aggiunge il sindaco - è il turno del primo stralcio dei lavori, che prevede la sostituzione degli scuri delle pareti frontale e destra dell’edificio: un’opera indispensabile per conservarlo e valorizzarne ulteriormente il fascino".