Pedemontana, al via i lavori a Savignano

Domani inizieranno i lavori sulla Pedemontana, all’altezza dello svincolo di Savignano, per mettere in maggiore sicurezza questo tratto di strada. Fino al 30 novembre, quindi, lo svincolo di Savignano resterà chiuso al traffico veicolare, per consentire una più veloce ultimazione del cantiere. Ad annunciare e a dettagliare questo intervento è la Provincia di Modena, ente proprietario di questo tratto, che spiega: "Partiranno l’11 novembre i lavori di messa in sicurezza dello svincolo di Savignano sul Panaro con la nuova Pedemontana in direzione Valsamoggia, per effettuare un adeguamento dell’asse viario. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni con maggiore celerità, è prevista la chiusura dello svincolo con la nuova Pedemontana a tutto il traffico veicolare, fino a sabato 30 novembre. L’intervento prevede la risagoma della sede viaria e altre opere accessorie, per renderlo maggiormente fruibile da parte dei mezzi pesanti. I lavori, che hanno un importo complessivo di 150mila euro, sono eseguiti dalla ditta Progetto Segnaletica di Campogalliano". m.ped.