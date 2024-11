Pedone investito da un’auto davanti al supermercato Famila

Incidente stradale ieri pomeriggio intorno alle 17, 15 a Sant’Antonio di Pavullo. Un uomo di 71 anni residente in zona è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pesonali la Nuova Estense nei pressi del supermercato Famila. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto sono arrivati i mezzi del 118. E’ stato anche fatto atterrare l’elicottero ma il personale sanitario, una volta stabilizzato il ferito ha in effetti deciso il suo trasporto in ambulanza all’ospedale di Baggiovara. Nell’impatto il settantunenne ha riportato diversi traumi. L’incidente ha creato forti rallentamenti su quel tratto della Nuova Estense all’ora di punta. Il traffico è stato gestito dalla polizia locale del Frignano che si sta anche occupando dei rilievi. Gli abitanti della zona, commentando l’incidente, hanno parlato di strada particolarmente pericolosa dopo il tramonto: l’illuminazione è considerata da molti insufficiente e molto spesso le automobili sfrecciano a forte velocità. Tutto questo nonostante vi siano spesso pattuglie dei carabinieri e della polizia stradale, proprio nella frazione di Sant’Antonio, a vigilare sulla Nuova Estense per controllare la correttezza alla guida degli automobilisti di passaggio.

Emanuela Zanasi