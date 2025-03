"Per il Carpi è una finale per i playoff"

Eccola l’ennesima finale, questa volta con l’orizzonte sui playoff. Il Carpi riceve alle 17,30 il Gubbio che lo precede di un punto al 10° posto e anche mister Cristian Serpini sposta l’obiettivo dalla salvezza ("ormai è acquisita virtualmente") sulla corsa per un posto negli spareggi. "Come ho detto ai ragazzi – le sue parole – è una finale che ci può permettere di competere per i playoff. Firmerei per ripetere la prestazione di Campobasso, ovviamente correggendo le disattenzioni nel finale. Dal Pescara in poi questa squadra non ha mai sbagliato una gara, veniamo da un bel percorso che deve dare consapevolezza: se giochiamo così restiamo in corsa playoff fino alla fine. Il Gubbio? Con Fontana e un 4-3-3 che fa tante rotazioni hanno trovato equilibrio, la rosa al netto degli infortuni è da zone alte. Spero che sia il momento delle nostre punte per ritrovare il gol, Saporetti è sempre stato il nostro leader tecnico, abbiamo bisogno dei suoi colpi. Cortesi è messo peggio di settimana scorsa, Rigo prova a stringere i denti, ma sono entrambi da monitorare, Tcheuna col virus è calato 5 chili e non sarà della gara".

Programma. La 15^ di ritorno: ieri Perugia-Pineto e Pianese-Pontedera, oggi (15) Milan U23-Campobasso, (17,30) Carpi-Gubbio, domani (15) Rimini-Sestri, Lucchese-Ternana, Ascoli-Vis Pesaro, (17,30) Spal-Legnago, lunedì (20,30) Entella-Torres, rinviata al 9/4 Pescara-Arezzo. Clas. Entella 74, Ternana (-2) 70, Torres 60, Pescara 58, Vis Pesaro 55, Pineto e Arezzo 52, Pianese 47, Rimini (-2) 43, Gubbio 41, Carpi e Perugia 40, Campobasso 39, Pontedera 38, Ascoli 37, Lucchese (-6) 30, Spal (-3) 28, Sestri 26, Legnago e Milan U23 24.

Dal campo. Non ce la fanno Tchuena, Fossati, Contiliano oltre a Forapani, da valutare Cortesi (al 99% dalla panchina) e Rigo che dovrebbe stringere i denti (altrimenti gioca Verza), in attacco Saporetti (non gioca dal 1’ da 3 mesi) in vantaggio su Gerbi per affiancare Sall, in mediana Casarini e Amayah per una maglia. Negli umbri out Signorini, Tentardini e Stramaccioni.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Rigo; Casarini, Mandelli, Figoli; Puletto; Sall, Saporetti. A disp. Theiner, Lorenzi, Verza, Calanca, Rossini, Visani, Amayah, Campagna, Cortesi, Stanzani, Gerbi. All. Serpini

GUBBIO (4-3-3) Venturi; Zallu, Tozzuolo, Rocchi, Corsinelli; Faggi, Rosaia, Iaccarino; Spina, Tommasini, D’Ursi. A disp. Bolletta, D’Avino, David, Franchini, Proietti, Conti, Maisto, Ravaglia. All. Fontana.

Arbitro: Peletti di Crema

Davide Setti