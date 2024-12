Per il Castelfranco un altro ko. Ma farà ricorso per errore tecnico

SP. SCANDIANO

2

V. CASTELFRANCO

0

SP. SCANDIANO: Antonioni, Barbieri M., Setti (30’st Canalini), Faye, Maccabruni, Valestri, Ferrari (35’st Romani), Waddi (40’st Timperio), Davitti, Barbieri L. (42’st Rinaldini), De Pietri Tonelli (28’st Turrini). A disp. Tarabelloni, Lasagni, Bonora,S taiti. All. Baroni.

V. CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Valcavi, Sanogo (20’st El Hatimi), Gueye P., Ogunleye, Romanciuc (13’st Simonetti), Ferrari (38’st Cannas), Ferri (7’st Corradi), Abdelazim, Gueye O. A disp. Gagliardi, Sighinolfi, Tondelli, Toselli. All. Benetti

Arbitro: Candela di Parma

Reti: 45’ Barbieri, 33’st Turrini

Note: ammoniti Antonioni, Passini, Valcavi

La sconfitta numero 15 della desolante stagione del Castelfranco potrebbe essere cancellata. La Virtus perde 2-0 a Scandiano, ma la società biancogialla quasi sicuramente farà ricorso per errore tecnico per l’episodio avvenuto in avvio, quando il portiere reggiano Antonioni tocca la palla con la mano fuori area per anticipare Omar Gueye e l’arbitro lo ammonisce invece di espellerlo. "Sì, stiamo valutando il ricorso per rispetto delle regole, è stato un visibile errore tecnico" spiega il presidente Diego Di Cosmo. Dopo il "giallo" lo Scandiano (che non aveva mai vinto in casa) è stato subito pericoloso due volte con Depietri Tonelli, poi col tocco ravvicinato di Davitti di poco out. Così al 43’ la zampata vincente in mischia è di Barb ieri per l’1-0. Nella ripresa al 17’ sbaglia Barbieri e Abdelazim manda fuori di mancino. Poi però al 33’ il neo-entrato Turrini salta difensore e portiere depositando di piatto sinistro in rete il 2-0. Nel finale da segnalare ,a strepitosa parata di Nicolosi e quella di Antonioni su Turrini e Abdelazim.