Per l’alzatore una grande festa con il pubblico

Sarà una passerella ricca di contenuti ma anche un po’ anomala, soprattutto per un vincente come lui che non lascerà Modena con un trofeo in braccio come accadde nel 2016 e come sarebbe potuto accadere lo scorso anno con la Coppa Cev, ma se ne andrà al termine di una stagione deludente, senza acuti. La società ha deciso di non prevedere interviste post match per lasciare spazio al proprio saluto al capitano gialloblù, un saluto che vedrà coinvolto anche il pubblico. Ci saranno diversi momenti dedicati a Bruno, prima in campo e poi nell’atrio. Un’ultima notte al PalaPanini, quel ‘tempio’ che ha accolto Bruno per la prima volta il 3 aprile 2011, tredici anni fa, scherzi del destino con una sconfitta contro l’Acqua Paradiso Monza Brianza allora presieduta proprio da Giulia Gabana.

