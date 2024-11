Pere Igp protagoniste. Un menù ad hoc

Ravarino punta alla rivalutazione della pera per farne un ingrediente di portate di alto livello e aprire la strada a nuove tradizioni culinarie. Da questa idea è scaturita una collaborazione col ristorante didattico della Scuola Alberghiera di Serramazzoni, che mercoledì scorso ha proposto una cena con un menù a base di pere dell’Emilia-Romagna IGP e accompagnamento di vini di aziende locali. "A novembre del 2023 – spiega l’assessore alla Promozione del Territorio, Moreno Gesti – proponemmo alla Scuola Alberghiera di Serra, di organizzare una cena le cui portate, dolci o salate, avessero tutte come protagoniste le Pere dell’Emilia-Romagna IGP messe a disposizione dai nostri agricoltori. La serata ha avuto un grande successo e abbiamo quindi pensato di riproporre l’iniziativa in modo diffuso a tutte le aziende del territorio di Ravarino. E così siamo tornati alla Scuola alberghiera per chiudere il ciclo di eventi dell’Ottobre ravarinese, che ci proponiamo di far diventare un appuntamento fisso per gli anni a venire". La serata è stata molto apprezzata. "Un’opportunità preziosa per i nostri allievi – spiega la direttrice della Scuola Alberghiera, Giovanna Cammelli – per mettere alla prova la loro creatività e sperimentare abbinamenti originali e gustosi, ma non solo, anche per approfondire lo studio di un prodotto del territorio e saperlo presentare e raccontare".

Alberto Greco