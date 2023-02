’Peribimbi’ al congresso Onu

Invito di prestigio per "Peribimbi.it", associazione di volontariato nata a Vignola nel 2010 con lo scopo di tutelare e proteggere i diritti dell’infanzia.

La presidente Cristina Simonini e la vicepresidente Alessandra Pesce sono state infatti invitate nei giorni scorsi all’evento "Human rights for a culture of peace" (ovvero "Diritti umani per una cultura di pace") organizzato alle Nazioni Unite (Onu).

Simonini, durante l’audizione tenutasi a Ginevra, ha ricordato tra l’altro: "Con l’associazione che ho l’onore di presiedere, si sta cercando di edificare, già nel bambino, il senso buono dell’accoglienza per la diversità, che poi non è nemmeno un’accoglienza, ma proprio un’attitudine a comprendere, una volontà di concepire le differenze, anche di pensiero, come le esatte, corrette e variegate strutture valoriali dell’umanità intera.

E’ dal bambino, dallo start esistenziale, che deve partire il rimedio…l’educazione alla pace". m.ped.