Pestata dalle compagne a scuola

Modena, 27 settembre 2024 – E’ stata pestata dalle compagne di classe dopo aver insultato un altro ragazzino. La scena sarebbe stata ripresa con i telefonini da diversi studenti che, invece di intervenire, avrebbero ‘incitato’ la violenza. L’episodio, l’ennesimo che vede coinvolti ragazzini minorenni si è verificato ieri all’esterno della scuola Cattaneo Deledda e tra studenti del medesimo istituto scolastico.

Non è chiaro in realtà se la rissa sia iniziata nei corridoi della scuola e proseguita all’esterno o se tutto sia avvenuto al di fuori della struttura. Sull’episodio ora sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti prontamente sul posto. Tutto sarebbe avvenuto intorno alle 12.30 di ieri.

A spiegare l’accaduto è un testimone: “Ho parlato con le ragazze e i ragazzi coinvolti dopo la rissa, nata tra una ragazza musulmana e altri coetanei di origine straniera. In base a quanto hanno affermato – spiega – la minore avrebbe offeso con termini dispregiativi un ragazzo di nazionalità marocchina che l’ha ‘rifiutata’ in quanto omosessuale. Da una ricostruzione di altre ragazze che si trovavano lì e hanno visto e forse partecipato al linciaggio di gruppo, perché questo è stato, fortunatamente senza conseguenze gravi, è emerso che la rissa è nata all’interno della scuola e i partecipanti erano tutti alunni dell’istituto. Un episodio allarmante”.

In sostanza il branco avrebbe picchiato la minore per ‘fargliela pagare’ dopo che la stessa aveva appunto offeso il coetaneo. A picchiare la studentessa sarebbero state soprattutto ragazze. Il gruppo sarebbe stato ripreso dai docenti e, a quel punto, secondo il testimone la lite sarebbe proseguita all’esterno della scuola con modalità ancora più violente.

“Il gruppo avrebbe continuato ad incitare gli altri a picchiarla” spiega il testimone, affermando come la giovane sia stata poi percossa da ragazzi e ragazze in via vellani Marchi 20. A sedare la lite sarebbero stati alcuni adulti, dopo aver assistito alla violenta scena. Gli stessi avrebbero quindi sedato la rissa e parlato con gli studenti coinvolti, che avrebbero confermato la dinamica dei fatti.

La ragazza avrebbe preferito non sporgere denuncia ma i carabinieri, subito intervenuti sul posto, stanno ora indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Come detto alcuni ragazzini avrebbero anche filmato il pestaggio, come spesso accaduto già in passato. Sono in corso accertamenti volti anche ad acquisire il video dell’aggressione. La ragazzina avrebbe riportato fortunatamente solo alcune escoriazioni.