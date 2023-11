"Petardi in piazza, un assedio. Tirati contro auto e passanti"

E’ polemica tra i residenti di Campogalliano dopo i botti e petardi che sono stati fatti scoppiare martedì sera in occasione della notte di Halloween, specie a ridosso del centro storico. "La sindaca ha emesso un’ordinanza che vieta ai bambini di giocare con la palla in piazza della Bilancia, dove i vigili sorvegliano e ‘strappano’ la palla dalle mani dei bambini di 9 anni. Come mai ieri sera (martedì per chi legge, ndr) non girava nessun vigile? Non era Capodanno, eppure hanno ’sparato’ a lungo: come mai non è stata fatta un’ordinanza per i botti?". I residenti lamentano i rumori e i fuochi in varie vie, da via Roma e piazza della Bilancia a piazza Vittorio Emanuele, pure davanti alla canonica. Ma anche via Barchetta. "Già prima delle 21 hanno iniziato a fare scoppiare i petardi – racconta una testimone – oltre a botti più importanti, vicino alle macchine e alle abitazioni. Mi sono affacciata alla finestra, c’era un gruppo di 2030 ragazzini molto giovani, massimo 14enni, tutti vestiti di nero, con il cappuccio. Ho urlato loro di smetterla, e il mio intervento è stato preso come una ‘sfida’. Sono scesa, mentre ero al telefono con i carabinieri perché davvero la situazione stava degenerando, e questi giovani mi hanno tirato un petardo addosso, mi ha sfiorato l’orecchio, sento ancora male". Sui gruppi social di Campogalliano è un pullulare di polemiche e lamentele sui botti e sulla "totale assenza di controllo" da parte delle istituzioni: "Pareva un assedio, un far west urbano da parte di vere e proprie baby gang – prosegue un residente –. Pare che qualche denuncia sia stata fatta da adulti rimasti feriti". Secondo testimoni anche a Soliera si sono verificate situazioni simili, con petardi lanciarti sul cofano della pattuglia delle forze dell’ordine. "Ho trovato questa scatola di petardi – dice una residente – dove c’è scritto che è vietata la vendita a minori di 18 anni, come mai erano nelle mani di ragazzini di 1113 anni?". "Martedì sera c’è stata un’esagerazione di lancio di petardi – ammette la sindaca di Campogalliano, Paola Guerzoni – specie in piazza Vittorio Emanuele. Questa mattina, insieme agli agenti della Polizia locale controlleremo le immagini delle videocamere di sorveglianza; inoltre visto che già nei giorni scorsi qualche petardo era stato fatto scoppiare e gli autori giovanissimi già individuati, provvederemo a convocare il Tavolo adolescenti, attivare le forze dell’ordine ed eventualmente convocare i genitori dei minori. Senza peraltro dimenticare la responsabilità che possono avere anche gli adulti stessi e i ragazzi più grandi che fanno scoppiare i fuochi d’artificio, diventando oggetto di emulazione da parte dei piccoli".

Maria Silvia Cabri