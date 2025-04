"Photored, sulla sicurezza non si fa cassa"

"Una polemica vergognosamente strumentale". Come previsto, non si è fatta attendere la replica dell’Amministrazione alle opposizioni, che contestavano apertamente la decisione della Giunta Mesini si installare tre nuovi photored su altrettanti incroci cittadini, due dei quali già provvisti di analoghi dispositivi, installati nel 2023 dalla Giunta guidata allora da Gian Francesco Menani. "Lo stesso Menani – chiarisce l’assessore alla Mobilità David Zilioli – ne parla come di strumenti che garantiscono la sicurezza stradale: i photored saranno collocati negli stessi incroci in cui proprio chi è all’opposizione, due anni fa, li aveva istallati: andavano bene allora e non oggi?".

Alle accuse di voler far cassa, Zilioli ricorda come si tratti di dispositivi "che permettono di sanzionare chi passa col rosso, chi infrange le norme del codice della strada e, quindi, mette a rischio la vita di chi attraversa e rischia di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. La sicurezza stradale – conclude l’assessore - deve stare a cuore a tutti, agli amministratori di ieri, di oggi e di domani. Per noi è un obiettivo irrinunciabile, insieme alla prevenzione e al contrasto degli episodi di micro e microcriminalità, nei confronti del quale abbiamo recentemente incrementato i punti di videosorveglianza sul territorio".

Meno ‘tecnica’ e più ‘politica’ la replica dei consiglieri comunali del partito democratico, che parla di "passo avanti importante per garantire maggior sicurezza alle strade cittadine" e di polemica "fatta sul nulla: l’opposizione non collabora e si aggrappa a qualsiasi pretesto pur di attaccare, forse dimenticando che due dei nuovi dispositivi sono stati posizionati esattamente dove due anni fa li aveva collocati la giunta Menani".

Non si tratta, prosegue il Pd, "né di una misura isolata né tantomeno di un pretesto per ‘fare cassa’, come qualcuno insinua, ma di un’azione concreta inserita in una strategia più ampia: rendere Sassuolo una città più sicura per pedoni, ciclisti e automobilisti". In proposito il Pd cita l’esperienza di città vicine come Modena, Reggio Emilia e Parma. "Dati e numeri dicono che i photored funzionano e, dove sono stati installati, si è registrata una diminuzione fino al 30% di infrazioni semaforiche, e oltre il 25% in meno di incidenti agli incroci: la sicurezza – conclude il gruppo consiliare pd - non è uno slogan: è un impegno concreto. E noi lo portiamo avanti, nonostante ci sia chi preferisce le polemiche al buon senso".

Stefano Fogliani