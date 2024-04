Pioggia di medaglie per la Stella Azzurra

Si è svolta nella piscina di Molinella il 22° Trofeo Città di Molinella, gara di nuoto valida per il circuito Master della Federazione Italiana Nuoto. La manifestazione, ben organizzata e condotta dai “padroni dei casa “ del Molinella Nuoto oltre che dal gruppo di giudici di gara e cronometristi della Federazione, ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti. Per quanto riguarda la partecipazione Emiliana, oltre Bologna sono stati tenuti alti i colori giallo/blu dalla società Stella Azzurra Modena asd, che con una nutrita partecipazione porta a casa un bel bottino di medaglie, con gli atleti Prampolini Stefano, cat.M60 argento nei 200 rana e 50 stile libero, Greco Giuseppe cat.M60 con due bronzi uno nei 50 delfino e l’altro nei 50 sl. Sono stati conquistati poi due ottimi ori di Paola Dotti, cat. M45 nei 100 do e 50 df, oltre a quello di Giaquinto Claudia, cat. M20, oro nei 50 df con esordio al primo anno della categoria. Due secondi posti per Guaiumi Nicola, cat.M 50 nei 200 sl e Luzzi Ylenia, cat. M45 argento nei 50 sl. Infine, soddisfazioni oltre che di squadra anche personali per il coach Stella Azzurra Clò Matteo, cat. M30 con un argento ed un bronzo rispettivamente nei 50 df e 100 do.