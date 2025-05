Più cura dei parchi, ecco i nuovi cestini

Cresce la consapevolezza che la cura del patrimonio pubblico passa anche attraverso le piccole cose. E’ con questo intento che in questi giorni in paese sono in corso i lavori per l’installazione di nuovi cestini nei parchi pubblici di via Delfini, via Libertà e via Marconi. Un intervento pensato per migliorare il decoro e la funzionalità degli spazi verdi cittadini.

"L’attenzione al decoro urbano è per noi una priorità – dichiara il sindaco Stefano Venturini – e passa da tanti piccoli ma importanti interventi: dagli sfalci d’erba alla manutenzione delle aree verdi, fino alla sostituzione dei cestini per i rifiuti. Il nostro obiettivo è quello di offrire spazi pubblici accoglienti e curati per la cittadinanza".

L’amministrazione coglie l’occasione per ricordare l’importanza di rispettare gli spazi comuni.

Al. Gr.