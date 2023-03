Piumazzo, appello dei residenti "Il restyling non si limiti al centro"

Grande adesione l’altra sera per l’incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale sulla riqualificazione del centro di Piumazzo, che si inserisce nel progetto "Castelfranco si rigenera". Tra le tematiche affrontate ci sono la riqualificazione dell’area di via dei Mille e piazza delle Repubblica. "L’obiettivo principale emerso dalla consultazione di portatori di interesse e cittadini – spiegano dall’amministrazione – è quello di valorizzare le attività commerciali, residenziali e culturali del centro, in una prospettiva di maggiore specificità e caratterizzazione, ma si punta anche ad aumentare la qualità di spazi urbani ed elementi caratteristici dell’identità di Piumazzo" "Quello di mercoledì sera – ha aggiunto il sindaco Giovanni Gargano – è stato uno scambio con la cittadinanza fruttuoso. Il prossimo step è quello di contestualizzare le idee nate dal confronto con il pubblico in un vero e proprio progetto che verrà presentato alla comunità". "Castelfranco si rigenera – continua ancora l’amministrazione – si configura come una serie di attività di coinvolgimento di cittadini e cittadine". A sollevare polemiche sull’incontro è invece la consigliera comunale Silvia Santunione di Frazioni e Castelfranco, che rileva tra l’altro: "Il 14 dicembre 2021, prima ancora che fosse consegnato lo studio di fattibilità, l’amministrazione aveva già affidato l’incarico di redigere la ’Progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione del centro storico di Piumazzo’. Solo le proteste dei cittadini hanno convinto l’amministrazione comunale a fare un passo indietro rispetto a decisioni già prese e ad intraprendere un percorso democratico di confronto con i cittadini. I cittadini presenti all’assemblea hanno fatto notare che Piumazzo paga la trascuratezza di anni, qui c’è prima di tutto un problema di mancata manutenzione ordinaria. Dalla cittadinanza è emersa comunque una esigenza assolutamente chiara: il progetto di riqualificazione di Piumazzo non si deve limitare a via dei Mille e piazza della Repubblica, ma deve tenere in considerazione in modo più allargato tutta la frazione". m.ped.