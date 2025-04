Piumazzo sconfitto dal Crevalcore nella finale regionale della Coppa di Seconda

PIUMAZZO0CREVALCORE2

PIUMAZZO: Mazzini A., Salvi (38’st Iotti), Serafini, Orlandi, Allegretti, Ferroni, Shehu, Salcuni (1’ t Grenza), Crispino (1’st Borrelli), Goura (13’st Laino), Aldrovandi. A disp.: Campo, Ghiaroni, Casarini, Bani, Cavallini. All.: Orlandi.

CREVALCORE: Gallerani, Cotti, Venturi, Milzani (41’st Canè), Bonazzi, Novelli, Cestari (23’st Govoni M.), Gomez Morales, Cavani, Tasbasi (32’st Okba), Resca (29’st Bovina). A disp.: Guaraldi, Negroni, Abruzzese, Nisticò, Vecchio. All.: Battaglioli

Arbitro: Zoffoli di Cesena

Reti: 26’ Cavani, 32’ Resca

Note: ammonito Venturi, Tasbasi, Cotti

Sfuma all’ultima bracciata il sogno del Piumazzo di ipotecare la promozione in Prima categoria. Dopo un cammino fantastico la squadra di Orlandi si arrende a Campogalliano nella finale regionale della Coppa di Seconda di fronte al Crevalcore del tecnico modenese (ex Carpi e Finale) Battaglioli, che invece fa festa per il salto di categoria. Per i biancazzurri pesano le assenze di Mazzini e Cavallini e il Crevalcore spinge subito, con Cavani che al 13’ fallisce il vantaggio. Al 18’ bravo Mazzini su Tasbasi. Poi in 6’ la gara si chiude: al 26’ Cavani vince un rimpallo in area piccola e fulmina Mazzini, al 32’ Resca lanciato sulla sinistra in diagonale, all’altezza del vertice dell’area piccola raddoppia. Al 63’ tiro dal limite di Borrrelli, la palla si arcua molto, Gallerani sembra battuto con la palla che sbatte sull’incrocio dei pali di sinistra, sfera che sbatte sul corpo dello stesso Gallerani e finisce a fondo campo. Al 67’ Cavani in ripartenza fallisce il 3-0. Al 72’ Tasbasi dal limite sfiora il bersaglio. All’85’ punizione dal limite di Shehu, alta di poco sopra la traversa.