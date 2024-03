"Pochi agenti, così manca il controllo"

L’Unione del Sorbara e nello specifico la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, che ha la delega alla Polizia Municipale come componente della Giunta dell’Unione tra i Comuni, pesantemente attaccata dalla minoranza della lista civica "Idee in Movimento – per Bomporto e Frazioni" che incalza l’amministrazione a fornire risposte. A creare motivi di malumore è la situazione che vede l’organico del Corpo di Polizia Locale dell’Unione fortemente sottodimensionato rispetto agli standard di servizio. L’accusa – contenuta in una interpellanza consegnata in Comune e indirizzata alla sindaca - riguarda il fatto che gli attuali 16 addetti a tempo indeterminato operativi sul territorio, compresi comandate e due ufficiali, non rispettano i parametri organici previsti (37) dalla legge regionale. Questo secondo il capogruppo di "Idee in Movimento" Salvatore Milone comporta "gravi ripercussioni sia in caso di eventi emergenziali, che in ordine ai compiti per garantire l’ordine pubblico, il far rispettare il codice della strada, i regolamenti comunali e di Unione dei Comuni, la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti e, soprattutto, quanto prescrive la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro che si occupa di prevenire e limitare anche gli infortuni oltre una corretta gestione amministrativa, nonché più in generale i disservizi che quotidianamente si vengono a creare in capo al cittadino". Rifacendosi alla documentazione raccolta la minoranza dettaglia una serie di mancanze che testimoniano ritardi e insufficienze da parte dell’amministrazione. "Per quale motivo – conclude Milone – si è giunti a questa incresciosa situazione e non si è proceduto a reintegrare in numero la pianta organica del comando di Polizia Locale dell’Unione, attingendo per esempio dalla graduatoria regionale o attingendo dal bando più recente indetto dal Comune di Modena, o in estrema ratio indicendo un nuovo bando di selezione. Cosa si intende fare?".

al.b.