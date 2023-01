Polizia locale di Formigine, ufficio mobile nelle frazioni

Novità al Comando della Polizia locale di Formigine. Inaugura a fine gennaio l’ufficio mobile, un progetto di polizia di prossimità richiesto dai cittadini delle frazioni. Così al mattino, la Comandante Susanna Beltrami, insieme ad alcuni agenti, si recheranno il 30 gennaio a Colombaro (davanti al forno), il 9 febbraio a Magreta (di fronte alla chiesa), il 16 febbraio a Casinalbo (nei pressi del mercato) e il 20 febbraio a Corlo.

"Saremo a disposizione delle persone che vorranno segnalarci eventuali problematiche quotidiane, proporre migliorie o anche semplicemente avere un confronto con noi – afferma Beltrami –. Del resto, la Polizia locale ha come priorità quella di essere al fianco dei cittadini".

Sarà questa l’occasione anche per far conoscere a più persone lo sportello ’Non da soli’, per supportare le vittime di reato con un contributo economico.

"All’inizio di febbraio – continua Beltrami – incontrerò anche il volontariato partner delle azioni di Polizia, ovvero: Volontari della Sicurezza, controllo di vicinato, GEV ed Ispettori ambientali. Anche la loro attività nei quartieri e nei parchi è importantissima per contrastare episodi di disordine, o addirittura dissuadere furti". "Nel nostro programma di governo – conclude il sindaco Maria Costi – abbiamo colto la richiesta di frazioni e quartieri di essere protagonisti".