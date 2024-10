Polizia locale Ucman, il comandante è Farinelli

Al Comando dell’Unità Operativa Complessa Area Ovest del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), nonché dei presidi di Polizia Locale di Concordia e San Possidonio è arrivato il nuovo responsabile. Si tratta del Commissario capo Roberto Farinelli che ha assunto l’incarico il primo ottobre scorso, succedendo a Claudio Rossi, congedatosi poche settimane fa per aver raggiunto l’età pensionabile. Ieri nella Sala consiliare del Municipio di Concordia la cerimonia ufficiale di assegnazione dell’incarico, alla presenza del comandante del Corpo intercomunale della Polizia Locale dell’Ucman Donato Caccavone e della sindaca Marika Menozzi. Farinelli ha conseguito la laurea in scienze politiche all’università di Bologna, dedicandosi da subito all’attività di agente di Polizia Locale. Dopo una breve esperienza a Maranello ha prestato servizio per 22 anni a Mirandola, iniziando la carriera da ufficiale, inizialmente presso il Comune e successivamente presso l’Ucman. Dal 2019 è entrato a far parte del presidio di Polizia Locale di Concordia.

al.g.