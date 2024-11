Polo scolastico, Vandelli (Lega): "Schiaffo a docenti e studenti"

"Uno schiaffo della maggioranza che sostiene la giunta Mesini agli studenti, al personale e ai docenti oltre che a tutti gli utenti della strada che si trovano costretto da attraversare uno snodo viario fondamentale". Durissimo, il consigliere della Lega Giuseppe Vandelli, dopo il consiglio comunale che ha visto la maggioranza bocciare un ordine del giorno con il quale l’esponente leghista chiedeva un preciso impegno, da parte dell’Amministrazione, per la realizzazione della ‘bretellina’ di Pontenuovo, infrastruttura che permetterebbe di bypassare le problematiche "insostenibili" legale alla viabilità nella zona del Polo scolastico. Vandelli, nel dettaglio, chiedeva di ‘intercettare, con un tavolo di concerto tra Provincia, Regione e Ministeri, finanziamenti per la realizzazione sul progetto’. Progetto sul quale, tuttavia, l’Assessore alla mobilità David Zilioli aveva già fatto sapere come servissero soldi che non ci sono e tempi lunghi – più di 10 milioni di euro e circa 10 anni – e sul quale non ci sono, ad oggi, nemmeno studi di fattibilità. A dire che la ‘bretellina’, ad oggi, è un’utopia. Almeno per la maggioranza.