Ponte Pioppa, al via la messa in sicurezza

Anche Ponte Pioppa a San Possidonio sul corso del fiume Secchia, lungo la Strada Provinciale 11 che collega il piccolo centro della Bassa a Rovereto di Novi, sottoposto ad un impegnativo intervento di manutenzione straordinaria. L’intervento del valore complessivo di 150mila euro è iniziato in questi giorni, ma fortunatamente non comporterà disagi per gli automobilisti e, in generale, per la circolazione stradale. I lavori, appaltati dall’amministrazione provinciale, fanno parte di un piano di manutenzione straordinaria deciso dalla Provincia che interesserà oltre 50 ponti nel quinquennio 2024-2029 con luce superiore ai 6 metri dal letto dei corsi d’acqua, per un investimento complessivo pari a 17 milioni di euro.

Per Ponte Pioppa i lavori riguarderanno il rifacimento del tappeto di usura, previa scarifica dell’esistente, la manutenzione degli scarichi raccolta acque sulle due campate laterali e la sistemazione della protezione del cordolo bordo ponte. Poi, ricostruzione e sigillatura dei tratti ammalorati di struttura, anche con sabbiatura e protezione con malte sigillanti. Per aumentare l’ancoraggio si prevede poi l’uso di fasce di fibre di carbonio, in quanto le fibre contribuiscono all’allungamento della vita utile delle travi. In un primo tempo si effettueranno e sono in corso interventi sulle travi del ponte, che si svolgono al di sotto della struttura senza alcun impatto per la viabilità. Successivamente si procederà con la piattaforma stradale con risanamento dei cordoli, sostituzione dei pluviali e rifacimento del manto stradale. Durante questa fase dei lavori sarà attivato un senso unico alternato, ma il transito sarà sempre garantito.

"I lavori - ribadisce il vicesindaco Rudy Accorsi, assessore ai Lavori Pubblici – sono a carico della Provincia di Modena ed interesseranno tanto la parte inferiore che superiore del manufatto, ma ciò avverrà contenendo al minimo i disagi". Ponte Pioppa, che compie oggi 100 anni, è uno dei ponti storici della Provincia. La decisione di realizzarlo fu presa nel 1920, ma i lavori presero avvio solamente nel 1923. Il ponte è realizzato in calcestruzzo armato (ed è uno dei primi in Provincia di Modena), con luce centrale a forma di arco e due campate laterali per una lunghezza complessiva di 100 metri. Per la sua particolarità costruttiva è definito di grandissimo impegno e, ancora oggi, si pone all’attenzione come opera importante.

Alberto Greco