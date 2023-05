’Pop corn e Patatine’ è disco d’oro Spopola il singolo di Cristian Pepe

Non sempre è facile farsi notare nel vasto mondo della musica, se poi si parte da un piccolo comune di provincia la strada è ancora più tortuosa.

Eppure a Fiorano, più precisamente a Spezzano, c’è chi negli ultimi anni ha scritto di getto, registrato un brano di successo sino a toccare il disco d’oro superando i 20 milioni di ascolti.

Lui è Pepe, nome d’arte di Cristian Pepe, ha 23 anni, 15 singoli alle spalle e tanti sogni nel cassetto ma, qualche giorno fa, uno di questi l’ha già esaudito. La Fimi infatti, Federazione Industria Musicale Italiana, ha assegnato al suo singolo ‘Pop Corn e Patatine’ la certificazione Oro.

Pepe, che valore ha questo disco d’oro?

"Ha un valore immenso. Premiazioni del genere solitamente vengono assegnate ai ‘big’ della musica. Era da un po’ che io e il mio team avevamo intuito la possibilità di un disco d’oro per ‘Pop Corn e Patatine’: nell’ultimo periodo su Tik Tok il singolo è andato virale e tanti utenti hanno iniziato a realizzare video con la mia canzone, così sono aumentati gli ascolti e le vendite".

Quali sono i criteri per ricevere l’Oro?

"Per i singoli oltre 50mila vendite".

Era il 2018 quando ha pubblicato Pop Corn e Patatine…

"Sì, avevo 18 anni. Un giorno andai nello studio di un mio amico a Spezzano, in realtà non era un vero e proprio studio di registrazione ma uno spazio che avevamo reso nostro per creare musica. Feci ascoltare agli altri il brano che avevo scritto e registrato, si commossero. Lì capii che che ciò che scrivevo poteva trasmettere qualcosa. Ma la versione ufficiale è nata dopo, quando un amico mi ha fatto conoscere il mio produttore attuale, Keynoise. Gli feci ascoltare la canzone che era su una base diversa, abbiamo collaborato assieme fino ad arrivare alla melodia di oggi. È stata una magia".

Ylenia Rocco