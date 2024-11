Portamozziconi in regalo per una città pulita

Sono disponibili presso l’ex Casellino ferroviario di viale 5 Martiri, da poco restaurato ed adibito a sede di punto informativo di accoglienza turistica, dei portamozziconi colorati che possono essere ritirati gratuitamente nelle giornate di apertura di questo spazio al martedì e mercoledì mattina. Insieme a questo singolare dono a coloro che ritireranno questo utile accessorio sarà consegnato un opuscolo informativo che fornisce il dettaglio dei benefici che derivano all’ambiente e agli altri dal "non abbandono" dei mozziconi di sigaretta. Con questa iniziativa, che accoglie una proposta del Centro di educazione ambientale "CEAS La Raganella", l’amministrazione comunale vuole rendere la Città dei Pico più pulita e sostenibile, attraverso un’iniziativa di protezione e cura del territorio rivolta a tutti i cittadini, che potranno così raccogliere correttamente attraverso questi piccoli contenitori portabili le cicche di sigarette, riducendo significativamente l’inquinamento urbano, aumentando il decoro e la vivibilità. "Vogliamo incentivare i cittadini – ha commentato al riguardo l’assessore Marco Donnarumma presentando l’iniziativa - a piccoli gesti che fanno una grande differenza per la nostra Mirandola. Sono atti di responsabilità individuale, che aiutano ad entrare in un’ottica di rispetto della Città e di chi la vive. Invitiamo tutti ad utilizzare questi gadget completamente gratuiti, a regalarli ad amici e conoscenti".

Alberto Greco