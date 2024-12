Poste, riapre l’ufficio dopo i lavori

L’ufficio postale di Pievepelago da ieri è tornato disponibile, dopo i lavori di ristrutturazione con la trasformazione in ufficio Polis - Casa dei Servizi Digitali. Per facilitare l’accesso anche una pedana per disabili ed un pavimento e corsia per ipovedenti. Oltre ai servizi a sportello già erogabili e a quelli presto disponibili (passaporto e carta d’identità ecc.), l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale layout prestando particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale attraverso la realizzazione di uno sportello relazionale ribassato ed interni più luminosi. L’ufficio postale di Pievepelago è a disposizione dei cittadini col consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

g. p.