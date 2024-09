Precipita per 40 metri. Ferita un’escursionista

Precipita per una quarantina di metri lungo un dirupo quasi a strapiombo. È successo ieri mattina a Montese, in località Lastra Bianca a una pensionata di 76 anni, di Casalecchio, in vacanza nel nostro centro montano. Recuperata mediante il verricello dell’elisoccorso arrivato da Pavullo e trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna, le sue condizioni non sono preoccupanti, ha riportato traumi a schiena e torace.

È successo verso le 10,30 mentre stava percorrendo un sentiero in terra battura assieme al marito e a un gruppetto di amici diretti a visitare le trincee tedesche della seconda guerra mondiale recuperate dal Comune di Montese una ventina di anni fa. È una zona impervia quella della Lastra Bianca, sassosa, che si raggiunge da un viottolo a monte che porta alla trincea numero 1 e da un secondo più a valle. Il gruppo di amici stava percorrendo il primo, quando, dopo alcune centinaia di metri di cammino, la signora è scivolata ed è precipitata a testa in avanti nel precipizio. Un giovane del gruppo si è ‘tuffato’ sulla donna, ha cercato di afferrargli una gamba, ma gli è scivolata via. Nel tentativo di salvarla è finito anche lui nel burrone e dopo quattro o cinque metri è riuscito a fermarsi aggrappandosi a degli arbusti. La donna, invece, è finita sul fondo dello strapiombo.

Il marito e gli amici l’hanno chiamata disperatamente più volte, ma il silenzio era assoluto. Di corsa hanno raggiunto l’altro sentiero e in un attimo sono giunti da lei, stesa fra enormi massi vicino alla postazione 12. Era cosciente, rispondeva alle domande che le venivano poste. Il marito ha avvertito il 118 e sul posto sono arrivati l’infermiere e un milite dell’Avap di Montese che hanno prestato le prime cure all’infortunata, i volontari del Soccorso Alpino Speleologico del Cimone, l’elisoccorso del 118 e i Vigili del Fuoco da Pavullo. È stato complesso il recupero della donna.

Il luogo, scosceso, è coperto da una fitta vegetazione anche di alto fusto e i soccorritori hanno dovuto tagliare diverse piante per permettere all’elisoccorso di portare a bordo con il verricello la signora. La Lastra Bianca si trova sulle alture del Montello, a poco più di un chilometro a nord dal centro del paese. Un territorio con tanta storia che lambisce Monte della Croce. Qui, fra cavità naturali e pareti rocciose, durante la seconda guerra mondiale, a partire dall’inverno del 1944, l’esercito tedesco costruì un sistema difensivo. Era al margine nord della Linea Gotica, quasi invisibile dagli alleati anche durante le perlustrazioni aeree. Ora è meta di molti visitatori durante tutto l’anno.

