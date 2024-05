’Premio Guerzoni’, iscrizioni aperte

Nasce quest’anno, su iniziativa di Aeder, Associazione Editori Emilia-Romagna e Modenamoremio, il Premio letterario ’Pietro Guerzoni – Città di Modena’, con il patrocinio del Comune. Il concorso, alla sua prima edizione, è dedicato alla memoria di Pietro Guerzoni, figura storica dell’editoria modenese, scomparso nel 2023, già fondatore delle edizioni Il Fiorino e tra i fondatori dell’associazione degli editori modenesi.

Si tratta di un concorso per racconti inediti legati alla ‘modenesità’, aperto a tutti e a titolo gratuito, cioè agli autori non è richiesto alcun contributo. Per inediti si intende racconti non pubblicati in forma cartacea, in ebook o su portali web, wattpad e simili. Non sono inediti i racconti già pubblicati e proposti con titoli diversi.

Per quanto riguarda il tema indicato come essenziale per la partecipazione, cioè la ‘modenesità’, si intende quel concetto che si riferisce alla cultura, alle tradizioni, ai personaggi, ai luoghi, ai momenti, e allo stile di vita della città di Modena.