Premio ‘Odoardo Focherini’ a Stefania Battistini

"Senza lasciarsi fermare o intimorire nemmeno quando contro di lei, e il collega operatore Simone Traini, la Russia ha emesso un mandato di cattura. Divenuta per questo oggetto di minaccia ed esposta come bersaglio all’odio che troppo spesso si scaglia contro i giornalisti". Con questa motivazione, ieri pomeriggio all’Campo di Fossoli, il premio ‘Odoardo Focherini’ per la libertà di stampa 2025 è stato assegnato alla giornalista Stefania Battistini, inviata Rai nelle zone di guerra e di crisi internazionali. La consegna è avvenuta ieri pomeriggio al Campo di Fossoli, nell’ambito dell’incontro ‘Libertà di stampa e democrazia’.

"Con il suo impegno professionale – si legge nella motivazione - anche al costo di non pochi sacrifici personali, Stefania Battistini si è adoperata per la difesa e la tutela della libertà di stampa e di informazione e dunque è meritevole di questo riconoscimento, intitolato alla memoria di Odoardo Focherini, quest’anno alla sua prima edizione". Il Premio ‘Odoardo Focherini’ per la libertà di stampa è stato istituito su proposta dell’Associazione Stampa Modenese, della Fondazione Fossoli e della Diocesi di Carpi con il sostegno del quotidiano Avvenire, di UCSI Emilia-Romagna, FISC Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Carpi e con il consenso della Famiglia Focherini.